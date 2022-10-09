В РПЦ отреагировали на сообщения в Сети об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

С самочувствием у патриарха Московского и всея Руси Кирилла «все хорошо». Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл заболел COVID-19

Он также призвал пользоваться проверенными источниками информации.

«Якобы новости. Новый жанр такой. Все хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», - написал Легойда в своем канале в Telegram-канале.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные якобы об ухудшении здоровья патриарха Кирилла, заразившегося коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Олег Варов
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусЦерковьРусская Православная ЦерковьПатриархПатриарх Кирилл
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры