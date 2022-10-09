В РПЦ отреагировали на сообщения в Сети об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
С самочувствием у патриарха Московского и всея Руси Кирилла «все хорошо». Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Он также призвал пользоваться проверенными источниками информации.
«Якобы новости. Новый жанр такой. Все хорошо, не дождетесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», - написал Легойда в своем канале в Telegram-канале.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные якобы об ухудшении здоровья патриарха Кирилла, заразившегося коронавирусом.
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