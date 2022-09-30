Патриарх Кирилл заболел COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Легойда отметил, что состояние патриарха удовлетворительное.
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