В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID

Обязательная вакцинация против коронавируса введена в Ростовской области для определенных категорий граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.

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Обязательная вакцинация, согласно постановлению, распространяется на сотрудников сферы торговли и услуг, общественного питания. В документе отмечается, что темпы вакцинации населения региона в настоящее время не могут обеспечить необходимую иммунизацию.

Полный перечень граждан опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее власти Амурской области приняли решение о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан из-за роста числа заболевших.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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