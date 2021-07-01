В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID
Обязательная вакцинация против коронавируса введена в Ростовской области для определенных категорий граждан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.
Обязательная вакцинация, согласно постановлению, распространяется на сотрудников сферы торговли и услуг, общественного питания. В документе отмечается, что темпы вакцинации населения региона в настоящее время не могут обеспечить необходимую иммунизацию.
Полный перечень граждан опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее власти Амурской области приняли решение о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан из-за роста числа заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru