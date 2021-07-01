В Амурской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Из-за роста числа заболевших власти Амурской области приняли решение о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом по области Ольгой Кургановой.

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Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для работников, которые заняты в каких-либо сферах массового взаимодействия с населением. К таким категориям относятся сотрудники сфере услуг и торговли, общепита, фитнес-центров, такси. Также в список вошли студенты в возрасте от 18 лет и граждане старше 60.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что очередная волна коронавируса случится в России осенью, и вакцинация не поможет отсрочить новые пиковые значения.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Вакцинация
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