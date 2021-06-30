Путин поддержал добровольную вакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин по-прежнему поддерживает добровольную вакцинацию. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.
Как пояснил Путин, обязательная вакцинация отдельных групп граждан предусмотрена законодательством. Такое право даётся властям регионов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по представлению главных санитарных врачей, отметил президент.
По словам Путина, все эти меры направлены на то, чтобы избежать введения локдауна, как было в 2020 году.
НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.
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