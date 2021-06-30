Путин поддержал добровольную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин по-прежнему поддерживает добровольную вакцинацию. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

Как пояснил Путин, обязательная вакцинация отдельных групп граждан предусмотрена законодательством. Такое право даётся властям регионов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по представлению главных санитарных врачей, отметил президент.

По словам Путина, все эти меры направлены на то, чтобы избежать введения локдауна, как было в 2020 году.

НСН ведёт прямую онлайн-трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным.



