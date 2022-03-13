В России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в работе приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector.
Были зафиксированы сотни жалоб: 60% пользователей заявили о проблемах с подключением к серверу, 19% - на трудности с приложением, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.
Жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и других городов.
Напомним, социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта.
Ранее Генпрокуратура потребовала признать владеющую Instagram и Facebook компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Роскомнадзор введет ограничения на доступ к соцсети в полночь 14 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- Давление Запада: Вучич сообщил, что Сербия сократит число авиарейсов в Россию
- Рогозин: Жадность заставит западные бренды вернуться в Россию
- В России жалуются на сбои в работе Telegram
- На Украине объявлена охота на желающих эвакуироваться в Россию граждан
- Эксперт: санкции откроют россиянам другие страны
- СМИ: антироссийские санкции раскалывают ЕС
- В Европе ограничили продажу еды в одни руки
- PayPal приостановила работу в России
- С 14 по 18 марта торги на Мосбирже проводиться не будут
- Sony Pictures приостанавливает деятельность в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru