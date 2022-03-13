В России жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram в России и Украине сообщают о сбоях в работе приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector.

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Были зафиксированы сотни жалоб: 60% пользователей заявили о проблемах с подключением к серверу, 19% - на трудности с приложением, еще 21% - на проблемы с получением сообщений.

Жалобы поступали от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и других городов.

Напомним, социальная сеть Instagram будет заблокирована на территории России в понедельник, 14 марта.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать владеющую Instagram и Facebook компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Роскомнадзор введет ограничения на доступ к соцсети в полночь 14 марта.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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