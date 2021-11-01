В России зарегистрировали 40 402 случая коронавируса за сутки

За последние 24 часа от COVID-19 вылечились 23 187 человек, при этом медики зарегистрировали 1 155 летальных исходов за сутки.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 554 192 случаz коронавируса, 7 381 726 пациентов выздоровели, 239 693 человека скончались.

