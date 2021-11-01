В России зарегистрировали 40 402 случая коронавируса за сутки
1 ноября 202111:51
В России подтвердили 40 402 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа от COVID-19 вылечились 23 187 человек, при этом медики зарегистрировали 1 155 летальных исходов за сутки.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 554 192 случаz коронавируса, 7 381 726 пациентов выздоровели, 239 693 человека скончались.
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Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
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1 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru