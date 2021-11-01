В России зарегистрировали 40 402 случая коронавируса за сутки

В России подтвердили 40 402 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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За последние 24 часа от COVID-19 вылечились 23 187 человек, при этом медики зарегистрировали 1 155 летальных исходов за сутки.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 554 192 случаz коронавируса, 7 381 726 пациентов выздоровели, 239 693 человека скончались.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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