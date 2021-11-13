В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки -1241
В России За сутки от коронавирусной инфекции погиб 1241 человек. Эти данные стали новой максимальной отметкой суточной летальности с начала пандемии.
Предыдущий максимум был зарегистрирован 10 ноября – 1239 смертей за сутки.
«За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход», сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего в России с начала пандемии умерли от коронавируса 254 167 человек, заразился 9 031 851 гражданин, выздоровело 1 674 966 пациентов, причем, только за последние сутки - 33 802.
Ранее теледоктор Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» - врачей, которые торгуют липовыми сертификатами, надо показательно сажать в тюрьму и выгонять из профессии.
«Общий масштаб левых сертификатов выявить сложно, но это неумные люди. Боязнь обычного укола с минимально возможными побочными явлениями, не знаю. Врачей я бы за это сажал, просто реально сажал в тюрьму, хотя бы на год, а потом исключал из профессии. Потому что есть вещи, которые делать можно, а есть вещи, которые нельзя», - отметил Мясников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+39 256 / сут.
Умерли
254 тыс.+214 тыс. / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 802 / сут.
- Путин пообещал поговорить с Лукашенко, чтобы тот не перекрыл газ Европе
- В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки -1241
- Рукотворный кризис. В Белоруссии Лукашенко обвинили в создании миграционного коллапса
- Путин: Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом
- В РЖД заявили о готовности к проверке QR-кодов
- В МИД заявили об абсурдности обвинений России в миграционном кризисе
- Громадное достижение. Овечкин - о своем выходе на четвертое место в списке снайперов НХЛ
- Хирург назвал одно из самых опасных последствий коронавируса
- СМИ: Российская С-550 станет первой в мире мобильной спецсистемой ПРО
- В Новосибирске пьяный водитель сбил трех человек на тротуаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru