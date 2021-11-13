В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки -1241

Предыдущий максимум был зарегистрирован 10 ноября – 1239 смертей за сутки.

«За последние сутки в России выявлено 39 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход», сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в России с начала пандемии умерли от коронавируса 254 167 человек, заразился 9 031 851 гражданин, выздоровело 1 674 966 пациентов, причем, только за последние сутки - 33 802.

Ранее теледоктор Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» - врачей, которые торгуют липовыми сертификатами, надо показательно сажать в тюрьму и выгонять из профессии.

«Общий масштаб левых сертификатов выявить сложно, но это неумные люди. Боязнь обычного укола с минимально возможными побочными явлениями, не знаю. Врачей я бы за это сажал, просто реально сажал в тюрьму, хотя бы на год, а потом исключал из профессии. Потому что есть вещи, которые делать можно, а есть вещи, которые нельзя», - отметил Мясников.

