В России за сутки зафиксировано 6065 новых случаев коронавируса

В России за предыдущие сутки зарегистрировано 6065 новых фактов заболевания COVID-19. Всего в стране инфицированы новой коронавирусной инфекцией 1 097 251 человек.

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«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 065 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1460 (24,1%) без клинических проявлений», — сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

В стране за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса 19 человек, за время эпидемии - 19 339.

В России выздоровели и выписаны после лечения в стационарах 5255 человек. Общее число вылечившихся россиян - 906 462 человека.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал условия повторного введения карантина из-за СОVID-19.

«Карантин введут только тогда, когда ситуация будет очень тяжелой и серьезной, потому он очень плохо влияет на экономику», - резюмировал Анатолий Альштейн.


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ФОТО: pixabay.com
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