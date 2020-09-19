В России за сутки зафиксировано 6065 новых случаев коронавируса
В России за предыдущие сутки зарегистрировано 6065 новых фактов заболевания COVID-19. Всего в стране инфицированы новой коронавирусной инфекцией 1 097 251 человек.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6 065 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1460 (24,1%) без клинических проявлений», — сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса 19 человек, за время эпидемии - 19 339.
В России выздоровели и выписаны после лечения в стационарах 5255 человек. Общее число вылечившихся россиян - 906 462 человека.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал условия повторного введения карантина из-за СОVID-19.
«Карантин введут только тогда, когда ситуация будет очень тяжелой и серьезной, потому он очень плохо влияет на экономику», - резюмировал Анатолий Альштейн.
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Заразились
1,1 млн+6 065 / сут.
Умерли
19 339+144 / сут.
Выздоровели
906 тыс.+5 255 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru