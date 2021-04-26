В России за сутки выявили 8 803 новых случая коронавируса

Всего с начала пандемии выявили 4 771 372 случая заражения ковидом. Из них выздоровели 4 394 639 человек, умерли 108 588. По информации оперштаба, в настоящее время болеют 268 145 россиян.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, так как ни одной другой стране не удалось ее избежать. Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал «Радиоточке НСН», что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает эффективно. По его мнению, третьей волны не будет.

