В России за сутки выявили 8 803 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 8 803 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 6 631 человек, умерли 356, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев в Москве — 2687, в Санкт-Петербурге выявлено 706 случаев заражения, в Московской области — 609.

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Всего с начала пандемии выявили 4 771 372 случая заражения ковидом. Из них выздоровели 4 394 639 человек, умерли 108 588. По информации оперштаба, в настоящее время болеют 268 145 россиян.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, так как ни одной другой стране не удалось ее избежать. Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал «Радиоточке НСН», что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает эффективно. По его мнению, третьей волны не будет.

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ФОТО: РИА Новости
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