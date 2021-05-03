В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом
3 мая 202111:16
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 489 новых случаев заражения COVID-19, заявил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Из больниц были выписаны 6 367 жителей, а умерли 336 человек. На текущий момент коронавирусом болеют 270 257 россиян.
Всего с начала пандемии в России заболели 4 831 744 человека, из них выздоровели 4 450 289 граждан, а умерли 111 198 россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом
- В Госдуме предупредили, что Зеленский затруднит вероятность встречи с Путиным после отказа Пушилину
- В Чехии не исключили возможность участия «Росатома» в тендере на АЭС
- Непал заявил о прекращении авиаперелетов
- В Швеции призвали принять меры против России
- Воздушные парады пройдут в четырех городах ЦВО
- В Японии произошло землетрясения магнитудой 5,8 баллов
- Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в изучении космоса
- Японский медик посоветовал упражнения против старения в молодом возрасте
- В Курганской области увеличили вознаграждение за информацию о поджигателях лесов
3 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru