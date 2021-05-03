В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом

Из больниц были выписаны 6 367 жителей, а умерли 336 человек. На текущий момент коронавирусом болеют 270 257 россиян.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 831 744 человека, из них выздоровели 4 450 289 граждан, а умерли 111 198 россиян.

