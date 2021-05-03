В России за сутки выявили 8 489 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 489 новых случаев заражения COVID-19, заявил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Стало известно число привившихся от коронавируса россиян

Из больниц были выписаны 6 367 жителей, а умерли 336 человек. На текущий момент коронавирусом болеют 270 257 россиян.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 831 744 человека, из них выздоровели 4 450 289 граждан, а умерли 111 198 россиян.

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ФОТО: РИА Новости
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