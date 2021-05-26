В России за сутки выявили 8 373 новых случая коронавируса

При этом вылечились 9 135 россиян, а умерли 406 граждан. Сейчас в стране болеют 264 478 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 94 945, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 42 212 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 21 194 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 026 168 случаев ковида. Из них вылечились 4 642 090 человек, а умерли 119 600 россиян.

