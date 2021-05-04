В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения COVID-19

Из больниц выписали 6 755 граждан, а от последствий ковида умерли 337 человек. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 839 514 случая заражения COVID-19, из них выздоровели 4 457 044 россиянина, а умерли 111 535 человек.

Сейчас коронавирусом болеют 270 935 граждан. Больше всего активных случаев в Москве — 86 899, на втором месте по числу зараженных Московская область с 39 142 заболевшими. На третьем месте находится Санкт-Петербург, где 27 004 больных.

