В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 7 770 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из больниц выписали 6 755 граждан, а от последствий ковида умерли 337 человек. Всего с начала пандемии зафиксировали 4 839 514 случая заражения COVID-19, из них выздоровели 4 457 044 россиянина, а умерли 111 535 человек.
Сейчас коронавирусом болеют 270 935 граждан. Больше всего активных случаев в Москве — 86 899, на втором месте по числу зараженных Московская область с 39 142 заболевшими. На третьем месте находится Санкт-Петербург, где 27 004 больных.
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Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru