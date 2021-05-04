Польша отменит большинство коронавирусных ограничений
Власти Польши начинают отмену значительной части ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, сообщает РИА Новости.
В конце апреля произошло существенное снижение заболеваемости, после чего было решено постепенно смягчать эпидемиологические ограничения. Так, с 4 мая открываются торговые центры и торговые объекты, возобновляют работу галереи искусств, музеи и другие культурные объекты.
С 8 мая заработают отели с ограничением по заполняемости. 15 мая откроются рестораны и кафе, посетителей в которых смогут обслуживать только на открытом воздухе.
Будут разрешены семейные праздники с численностью присутствующих не более 25 человек.
При этом в стране сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Польша отменит большинство коронавирусных ограничений
- Доктор перечислил скрытые симптомы болезни сердца
- В Германии подали очередной иск против строительства «Северного потока - 2»
- Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
- Путин определил срок выплаты 10 тысяч рублей российским семьям
- Три человека погибли в автоаварии в Северной Осетии
- Билл Гейтс заявил о разводе с женой после 27 лет в браке
- Юниорская сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
- Россиянка Тансыккужина выиграла Чемпионат мира по шашкам в Варшаве
- Границы РФ и ЕС начнут патрулировать истребители F-35
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru