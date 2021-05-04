Польша отменит большинство коронавирусных ограничений

Власти Польши начинают отмену значительной части ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия рекомендовала ослабить ограничения на въезд в ЕС

В конце апреля произошло существенное снижение заболеваемости, после чего было решено постепенно смягчать эпидемиологические ограничения. Так, с 4 мая открываются торговые центры и торговые объекты, возобновляют работу галереи искусств, музеи и другие культурные объекты.

С 8 мая заработают отели с ограничением по заполняемости. 15 мая откроются рестораны и кафе, посетителей в которых смогут обслуживать только на открытом воздухе.

Будут разрешены семейные праздники с численностью присутствующих не более 25 человек.

При этом в стране сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КоронавирусПольша
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