Польша отменит большинство коронавирусных ограничений

В конце апреля произошло существенное снижение заболеваемости, после чего было решено постепенно смягчать эпидемиологические ограничения. Так, с 4 мая открываются торговые центры и торговые объекты, возобновляют работу галереи искусств, музеи и другие культурные объекты.

С 8 мая заработают отели с ограничением по заполняемости. 15 мая откроются рестораны и кафе, посетителей в которых смогут обслуживать только на открытом воздухе.

Будут разрешены семейные праздники с численностью присутствующих не более 25 человек.

При этом в стране сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах.

