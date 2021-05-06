В России за сутки выявили 7 639 случаев COVID-19

За последние 24 часа вылечились 7 788 граждан, 351 человек умер от коронавируса. Всего с начала пандемии диагностировали 4 855 128 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 4 472 338 россиян, а умерли 112 246 граждан.

Сейчас в России болеют 270 544 человека. Больше всего в Москве — 87 489, в Московской области находятся 39 447 больных коронавирусом, а в Санкт-Петербурге 26 608 заболевших.

