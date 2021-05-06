В России за сутки выявили 7 639 случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки зафиксировали 7 639 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа вылечились 7 788 граждан, 351 человек умер от коронавируса. Всего с начала пандемии диагностировали 4 855 128 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 4 472 338 россиян, а умерли 112 246 граждан.
Сейчас в России болеют 270 544 человека. Больше всего в Москве — 87 489, в Московской области находятся 39 447 больных коронавирусом, а в Санкт-Петербурге 26 608 заболевших.
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Горячие новости
Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru