На World Vaccine Congress Washington 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса

На проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) назвали лучший препарат от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Moderna оценила эффективность своей вакцины

Вакцина компании Moderna, лицензированная для экстренного применения в США и ряде других стран, обошла в рейтинге препараты AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis. Как считают организаторы мероприятия, вакцина от Moderna является «Лучшей новой технологией/платформой вакцины». В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

При этом параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не приводятся.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину производства американской компании Moderna в список препаратов против коронавирусной инфекции, рекомендованных для экстренного использования.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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