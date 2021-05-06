На World Vaccine Congress Washington 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса

Вакцина компании Moderna, лицензированная для экстренного применения в США и ряде других стран, обошла в рейтинге препараты AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis. Как считают организаторы мероприятия, вакцина от Moderna является «Лучшей новой технологией/платформой вакцины». В этой категории она обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science.

При этом параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не приводятся.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину производства американской компании Moderna в список препаратов против коронавирусной инфекции, рекомендованных для экстренного использования.

