В России за сутки выявили 25 704 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 907 999 случаев ковида. Из них вылечились 5 300 908 человек, а умерли 146 868 россиян.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал обращение Ассоциации Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) к Роспотребнадзору с просьбой открыть танцполы, разрешить проведение концертов на открытом воздухе и мероприятий в клубах после 23.00 при соблюдении COVID-ограничений по аналогии с ресторанами. Он заявил, что нелогично запрещать концерты, когда работает общественный транспорт.
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Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru