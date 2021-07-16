В России за сутки выявили 25 704 новых случая COVID-19

При этом вылечились 21 932 россиянина, а умерли 799 граждан. Это максимальное значение жертв коронавируса с начала пандемии. Всего в России выявили 5 907 999 случаев ковида. Из них вылечились 5 300 908 человек, а умерли 146 868 россиян.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал обращение Ассоциации Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) к Роспотребнадзору с просьбой открыть танцполы, разрешить проведение концертов на открытом воздухе и мероприятий в клубах после 23.00 при соблюдении COVID-ограничений по аналогии с ресторанами. Он заявил, что нелогично запрещать концерты, когда работает общественный транспорт.

