В России за сутки выявили 23 811 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 22 547 россиян, а умерли 795 граждан. Всего в России выявили 6 078 522 случая ковида. Из них вылечились 5 450 004 человека, а умерли 152 296 россиян.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

