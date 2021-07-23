В России за сутки выявили 23 811 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 22 547 россиян, а умерли 795 граждан. Всего в России выявили 6 078 522 случая ковида. Из них вылечились 5 450 004 человека, а умерли 152 296 россиян.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

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ФОТО: РИА Новости
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