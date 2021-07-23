В России за сутки выявили 23 811 новых случаев COVID-19
23 июля 202111:28
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 22 547 россиян, а умерли 795 граждан. Всего в России выявили 6 078 522 случая ковида. Из них вылечились 5 450 004 человека, а умерли 152 296 россиян.
Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.
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Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
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23 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru