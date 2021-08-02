В России за сутки выявили 23 508 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 23 508 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 14 893 россиянина, а умерли 785 граждан. Всего в России выявили 6 312 185 случаев ковида. Из них вылечились 5 640 783 человека, а умерли 160 137 россиян.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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