В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса

При этом вылечились 18 411 россиян, а умерли 737 граждан. Сейчас в стране болеют 417 504 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 182 508, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 56 773 случая болезни. Третье место занимает Нижегородская область с 5 453 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 658 672 случая ковида. Из них вылечились 5 101 852 человека, а умерли 139 316 россиян.

