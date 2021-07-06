В России за сутки выявили 23 378 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 18 411 россиян, а умерли 737 граждан. Сейчас в стране болеют 417 504 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 182 508, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 56 773 случая болезни. Третье место занимает Нижегородская область с 5 453 гражданами на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 5 658 672 случая ковида. Из них вылечились 5 101 852 человека, а умерли 139 316 россиян.
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Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru