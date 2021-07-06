Эксперты прогнозируют появление 22 новых мутаций коронавируса
Ученым из США впервые удалось составить прогноз, который позволяет предсказывать мутации COVID-19, пишут «Известия».
С помощью математических расчетов можно заранее предвидеть важные изменения, которые произойдут с коронавирусом в будущем. Как показало исследование, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации. При этом американские ученые учитывают только те изменения в COVID-19, которые получат мировое распространение.
Прогнозирование появления новых мутаций позволит заранее разрабатывать вакцины, а также улучшать методы их диагностики и терапии.
Математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.
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