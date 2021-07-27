В России за сутки выявили 23 032 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 20 116 россиян, а умерли 779 граждан. Всего в России выявили 6 172 812 случаев ковида. Из них вылечились 5 526 950 человек, а умерли 155 380 россиян.
Ранее американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон. По их данным, гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются.
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Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru