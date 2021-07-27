В России за сутки выявили 23 032 новых случая COVID-19

При этом вылечились 20 116 россиян, а умерли 779 граждан. Всего в России выявили 6 172 812 случаев ковида. Из них вылечились 5 526 950 человек, а умерли 155 380 россиян.

Ранее американские ученые выяснили, что одной из причин тяжелого течения COVID-19 является слабый ответ клеток на интерферон. По их данным, гены, которые находятся в эпителиальных клетках носа и которые должны противодействовать коронавирусу, притупляются.

