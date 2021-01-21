В России за сутки выявили 21 887 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число заразившихся с момента начала пандемии в России составило 3 655 839 человек, 67832 из которых умерли.