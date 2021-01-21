В России за сутки выявили 21 887 новых случаев COVID-19
21 января 202111:06
За последние сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по мониторингу и контролю за распространением заболевания.
Таким образом, общее число заразившихся с момента начала пандемии в России составило 3 655 839 человек, 67832 из которых умерли.
Также оперативный штаб сообщает, что за сутки выздоровели 26 902 человека. На данный момент 533 789 случаев COVID-19 считаются активными.
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Заразились
3,7 млн+21 887 / сут.
Умерли
67 832+612 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+26 902 / сут.
- В России за сутки выявили 21 887 новых случаев COVID-19
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru