В России за сутки выявили 21 887 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее число заразившихся с момента начала пандемии в России составило 3 655 839 человек, 67832 из которых умерли.

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован Великобритании

Также оперативный штаб сообщает, что за сутки выздоровели 26 902 человека. На данный момент 533 789 случаев COVID-19 считаются активными.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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