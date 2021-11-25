В России выявили 33 796 новых случаев COVID-19 за сутки
Российские медики зарегистрировали еще 33 796 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
При этом за 24 часа были выписаны 38 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель с начала пандемии.
Кроме того, оперштаб сообщает о 1 238 летальных исходах за сутки.
С начала пандемии в России подтвердили 9 468 189 случаев COVID-19, 8 164 826 пациентов выздоровели, 269 057 человек умерли.
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Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru