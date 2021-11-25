В России выявили 33 796 новых случаев COVID-19 за сутки

Российские медики зарегистрировали еще 33 796 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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При этом за 24 часа были выписаны 38 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, это максимальный показатель с начала пандемии.

Кроме того, оперштаб сообщает о 1 238 летальных исходах за сутки.

С начала пандемии в России подтвердили 9 468 189 случаев COVID-19, 8 164 826 пациентов выздоровели, 269 057 человек умерли.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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