Врач Авербах назвал тех, кому стоит остерегаться суперинфекции

По его мнению, противостоять заболеванию и легче переносить его поможет тренированный иммунитет. Людям же со сниженным иммунитетом лучше ограничить контакты и реже бывать в многолюдных местах.

«Те, у кого... сниженный или неправильно работающий иммунитет, они могут тяжело переносить заболевание, попадать в больницу и даже умирать от банального ОРВИ», – указал эксперт.

Авербах добавил, что в России, согласно статистике по простудным заболеваниям, соотношение «примерно три случая смертей из 100 заболевших».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что на территории России в настоящий момент среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

