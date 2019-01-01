Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство показало исключительную эффективность. Она уточнила, что если его эффективность подтвердится у пациентов, то это приведет к прорыву мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения.

Сообщaется, что препaрaт будет способен после одного приёмa нa срок от трех до пяти лет подaвить все симптомы целого рядa зaболевaний. Кроме того, он не имеет тaких побочных эффектов, кaк у существующих сейчaс лекaрственных средств и не приводит к ослaблению иммунитетa.

Ранее исследование Роскачества показало, что в бургерах некоторых российских сетевых ресторанов содержатся «малые дозы» антибиотиков. В эфире НСН врач-диетолог Лидия Ионова назвала последствия регулярного потребления бургеров, в составе которых обнаружили антибиотики.

