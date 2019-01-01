В России создан препарат от неизлечимых заболеваний
В России изобрели препарат, который способен надолго подавить целый ряд аутоиммунных заболеваний. На данный момент он проходит клинические испытания, сообщает «Свободная пресса». Уточняется, что препарат уже был испытан на животных, в том числе, на приматах.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что лекарство показало исключительную эффективность. Она уточнила, что если его эффективность подтвердится у пациентов, то это приведет к прорыву мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения.
Сообщaется, что препaрaт будет способен после одного приёмa нa срок от трех до пяти лет подaвить все симптомы целого рядa зaболевaний. Кроме того, он не имеет тaких побочных эффектов, кaк у существующих сейчaс лекaрственных средств и не приводит к ослaблению иммунитетa.
Ранее исследование Роскачества показало, что в бургерах некоторых российских сетевых ресторанов содержатся «малые дозы» антибиотиков. В эфире НСН врач-диетолог Лидия Ионова назвала последствия регулярного потребления бургеров, в составе которых обнаружили антибиотики.
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