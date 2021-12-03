В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год

Отмечается, что срок действия документов увеличат до года согласно рекомендациям Минздрава.

По данным Минцифры, сертификаты переоформятся автоматически, внесение изменений завершат в ближайшие дни.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал инициативу об увеличении срока действия сертификата для перенесших коронавирус с шести месяцев до одного года, напоминает RT.

