В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год
Сертификаты переболевших коронавирусом россиян, загруженные в личные кабинеты пользователей на «Госуслугах», переоформят со сроком действия на 1 год. Об этом сообщает Минцифры.
Отмечается, что срок действия документов увеличат до года согласно рекомендациям Минздрава.
По данным Минцифры, сертификаты переоформятся автоматически, внесение изменений завершат в ближайшие дни.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал инициативу об увеличении срока действия сертификата для перенесших коронавирус с шести месяцев до одного года, напоминает RT.
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