В России сертификаты переболевших COVID-19 переоформят на один год

Сертификаты переболевших коронавирусом россиян, загруженные в личные кабинеты пользователей на «Госуслугах», переоформят со сроком действия на 1 год. Об этом сообщает Минцифры.

Голикова выступила за год действия сертификата для переболевших

Отмечается, что срок действия документов увеличат до года согласно рекомендациям Минздрава.

По данным Минцифры, сертификаты переоформятся автоматически, внесение изменений завершат в ближайшие дни.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством поддержал инициативу об увеличении срока действия сертификата для перенесших коронавирус с шести месяцев до одного года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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