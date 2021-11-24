Голикова выступила за год действия сертификата для переболевших

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат для переболевших должен действовать 1 год, а не полгода.


(Новость дополняется)

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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