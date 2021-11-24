Голикова выступила за год действия сертификата для переболевших
24 ноября 202115:15
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат для переболевших должен действовать 1 год, а не полгода.
(Новость дополняется)
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24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru