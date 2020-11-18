В России произвели 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Специалисты уже произвели пятнадцать тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе Роспортебнадзора.
Разработанный центром «Вектор» препарат зарегистрировали в России 13 октября.
Ранее директор «Вектора» Риант Максютов заявил, что вакцина будет бесплатной для всех россиян. По его словам, вакцинация начнется в 2021 году.
В России уже зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V». Согласно промежуточному анализу данных третьей фазы исследований препарата, вакцина показала эффективность в 92%.
Вакцины разрабатывают и в других странах. Так, немецкий концерн BioTech совместно с американской компанией Pfizer заявил о «более чем 90% эффективности» после первой части третьей фазы исследований.
Препарат намерены зарегистрировать уже в ноябре, в том числе в России. Однако глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине проблемы с поставками из-за сложных условий хранения - препарат нуждается в температуре минус 70-80 по Цельсию.
В свою очередь, американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата, однако, по сообщениям The Guardian, намерена продавать ее только в США.
В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов, тогда как Pfizer стоит около 20 долларов. Ранее сообщалось, что цена на российскую вакцину будет «Спутник V» будет не дороже одной тысячи рублей.
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