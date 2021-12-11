В России прогнозируют подорожание ОСАГО в следующем году
Полисы ОСАГО и каско подорожают в следующем. Такие прогнозы дал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью «Вечерней Москве».
По его словам, страховые полисы для автомобилистов поднимутся в цене из-за подорожания запчастей и улучшения состояния автопарка россиян.
«Да, ожидать. Но связано это не с деятельностью страховщиков, а с ростом цен на запчасти. Согласно последним справочникам 2021 года, они подорожали на 6 процентов...Причем рост цен связан с тем, что автопарк россиян становится более новым, и даже если покупается автомобиль б/у, то, как правило, он в хорошем состоянии. В рамках обслуживания и после аварий оборудование для замены требуется более качественное», - ответил Уфимцев на вопрос, ждать ли автовладельцам подорожания полисов ОСАГО и каско в новом году.
Эксперт спрогнозировал небольшой рост цен на страховочные документы.
«Примерный рост будет где-то до 10 процентов. Первые три-шесть месяцев автомобилисты на себе это даже не ощутят. Страховщики пока на той границе, которая позволяет сохранять текущую страховую премию», - заверил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков.
Ранее эксперт Евгений Попков назвал способы сэкономить на ОСАГО, сообщает «Прайм». По его словам, это возможно сделать как при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил Попков.
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