Названы способы снижения стоимости ОСАГО
Стало известно, как можно сэкономить на ОСАГО, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Евгения Попкова.
По его словам, это возможно сделать как при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил Попков.
«Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50 процентов», — сообщил эксперт.
Как сообщалось ранее, число недовольных сервисом ОСАГО в июле и августе 2021 года выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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