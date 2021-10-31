Названы способы снижения стоимости ОСАГО

Стало известно, как можно сэкономить на ОСАГО, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Евгения Попкова.

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По его словам, это возможно сделать как при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил Попков.

«Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50 процентов», — сообщил эксперт.

Как сообщалось ранее, число недовольных сервисом ОСАГО в июле и августе 2021 года выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ВодителиОСАГО
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