Названы способы снижения стоимости ОСАГО

По его словам, это возможно сделать как при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения. В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил Попков.

«Максимальная скидка, которую можно накопить таким способом, составляет 50 процентов», — сообщил эксперт.

Как сообщалось ранее, число недовольных сервисом ОСАГО в июле и августе 2021 года выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

