В России продлят до 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

«Также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как отметили в кабмине, принятое решение позволит не допустить сбоев в поставках препаратов в аптеки и медучреждения, пишет RT.

