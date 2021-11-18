В России продлят до 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19

Упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса и получения разрешительных документов на использование препаратов для COVID-больных в России продлят до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Pfizer испытает в России новый препарат от коронавируса

«Также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как отметили в кабмине, принятое решение позволит не допустить сбоев в поставках препаратов в аптеки и медучреждения, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:Михаил МишустинЛекарстваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры