В России продлят до 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса и получения разрешительных документов на использование препаратов для COVID-больных в России продлят до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных противовирусных лекарствах и вакцинах», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
Как отметили в кабмине, принятое решение позволит не допустить сбоев в поставках препаратов в аптеки и медучреждения, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru