В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки
У автомобильных дилеров в России закончились последние экземпляры новых Volkswagen Polo, произведенные на заводе Volkswagen в Калуге, пишет «Газета.Ru».
В сентябре были выставлены на продажу два последних экземпляра Volkswagen Polo калужской сборки. Автомобили были представлены в дилерском центре бренда в Магнитогорске.
Согласно данным Automotive Group Rus, последний новый Polo в небогатой комплектации Respect продавался в Магнитогорске за 2,1 млн рублей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru