В России продали последний Volkswagen Polo калужской сборки

В сентябре были выставлены на продажу два последних экземпляра Volkswagen Polo калужской сборки. Автомобили были представлены в дилерском центре бренда в Магнитогорске.

Согласно данным Automotive Group Rus, последний новый Polo в небогатой комплектации Respect продавался в Магнитогорске за 2,1 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выстроена цепочка перехода чиновников на отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

