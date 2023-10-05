В России предложили ввести «звезды» для общепита

По мнению Даванкова, в России необходимо ввести двухуровневую систему оценки: «зеленую звезду» — за продукты высокого качества и опережающие существующие требования технологические стандарты, «желтую звезду» — за регулярное подтверждение соответствия процесса приготовления и качества продукции СанПиНам и прочим требованиям. Звезды должны, как считает парламентарий, наклеиваться на пункте общепита, такая информация также должна передаваться агрегаторам предприятиям питания.

Как утверждает Даванков, предложенная система уменьшит число отравлений.

В сентябре Даванков уже предлагал ввести знак качества для шаурмы и «в целом полезного фастфуда». По его словам, его инициативу поддержал Роспотребнадзор.

