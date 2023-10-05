В России предложили ввести «звезды» для общепита
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложили систему присвоения «звезд» учреждениям общепита. Соответствующее предложение он
направил главе Минэкономики Максиму Решетникову, передает ТАСС. Инициативу депутат пояснил участившимися случаями отравлений в местах общественного питания.
По мнению Даванкова, в России необходимо ввести двухуровневую систему оценки: «зеленую звезду» — за продукты высокого качества и опережающие существующие требования технологические стандарты, «желтую звезду» — за регулярное подтверждение соответствия процесса приготовления и качества продукции СанПиНам и прочим требованиям. Звезды должны, как считает парламентарий, наклеиваться на пункте общепита, такая информация также должна передаваться агрегаторам предприятиям питания.
Как утверждает Даванков, предложенная система уменьшит число отравлений.
В сентябре Даванков уже предлагал ввести знак качества для шаурмы и «в целом полезного фастфуда». По его словам, его инициативу поддержал Роспотребнадзор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru