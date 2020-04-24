В России предложили увеличить срок примирения при расторжении брака

На фоне пандемии коронавируса в России предложили в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, подчеркивает RT.

В его тексте отмечается, что необходимость увеличения срока обусловлена психологической обстановкой, которая возникла в российских семьях в условиях режима самоизоляции. Эмоционально сложная ситуация может спровоцировать необдуманные решения о разводе, а сохранить семьи поможет увеличение срока примирения, подчеркивает РИА ФАН. Автор инициативы уточняет, что эта мера должна действовать до конца текущего года.

Напомним, сейчас, согласно Семейному кодексу, в случае развода в органах ЗАГСа на примирение супругов даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.

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Ранее НСН писала, что в России может увеличиться количество разводов после длительного периода самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора экономических наук Александра Исаева. Эксперт считает, что в самоизоляции всплывают негативные моменты, на которые муж и жена раньше не обращали внимание.

Писатель Денис Драгунский в беседе с НСН заявил, что что пандемия только укрепит настоящую любовь в семьях.

«Знаете что, если эксперты не смогли предречь наступление коронавирусной пандемии, то им остается только предрекать наступление разводов, или изменение моды на архитектуру бровей, или на что-нибудь подобное этому. Я не уверен, что разводов станет больше. Те, кто собирались развестись – разведутся. А те, кто любят друг друга, только крепче будут жить дальше», – подчеркнул писатель.

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ФОТО: pixaby
ТЕГИ:КоронавирусИрина ВолынецБракРазвод
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