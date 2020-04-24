В России предложили увеличить срок примирения при расторжении брака

На фоне пандемии коронавируса в России предложили в два раза увеличить срок для примирения супругов при расторжении брака. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, подчеркивает RT.

В его тексте отмечается, что необходимость увеличения срока обусловлена психологической обстановкой, которая возникла в российских семьях в условиях режима самоизоляции. Эмоционально сложная ситуация может спровоцировать необдуманные решения о разводе, а сохранить семьи поможет увеличение срока примирения, подчеркивает РИА ФАН. Автор инициативы уточняет, что эта мера должна действовать до конца текущего года.

Напомним, сейчас, согласно Семейному кодексу, в случае развода в органах ЗАГСа на примирение супругов даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.