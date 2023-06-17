Роскомнадзор призвал наказывать тех, кто использует слитые в сеть персональные данные

По его словам, в настоящее время существует две редакции законопроекта об уголовной ответственности, подразумевающие наказание для воров и продавцов персональных данных, а также для тех, кто использует слитую в сеть информацию.

Накануне Вагнер рассказал, что около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году.

в России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов, пишет «Радиоточка НСН».

