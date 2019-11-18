В России появятся курсы для пилотов дронов

Уточняется, что программа обучения разрабатывается ассоциацией «Аэронет» и Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Курс будет включать четыре категории. Продолжительность каждого из них составит от 8 до 80 академических часов. Как сообщает Москва 24, сложность обучения будет зависеть от массы дрона, целей его использования и условий эксплуатации.

Ранее НСН писала, что в России планируют ввести системы мониторинга состояния дорожного покрытия в режиме реального времени. Сообщается, что собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных видеосистем и датчиков, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог. Также надзор за дорожным покрытием будет осуществляться с дронов и видеорегистраторов граждан.



