В России появятся курсы для пилотов дронов
В России появится спецкурс для пилотов легких дронов. Образовательные программы для подготовки операторов легких беспилотных аппаратов будут представлены в Росавиацию до конца года для согласования, сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на данные Известий.
Уточняется, что программа обучения разрабатывается ассоциацией «Аэронет» и Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Курс будет включать четыре категории. Продолжительность каждого из них составит от 8 до 80 академических часов. Как сообщает Москва 24, сложность обучения будет зависеть от массы дрона, целей его использования и условий эксплуатации.
Ранее НСН писала, что в России планируют ввести системы мониторинга состояния дорожного покрытия в режиме реального времени. Сообщается, что собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных видеосистем и датчиков, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог. Также надзор за дорожным покрытием будет осуществляться с дронов и видеорегистраторов граждан.
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