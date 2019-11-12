Госдума разрешила сбивать дроны-нарушители
Государственная дума поддержала во втором, основном чтении, законопроект, дающий силовикам право прерывать полеты дронов, которые незаконно находятся в воздухе, в том числе сбивать эти объекты. Конкретный порядок принятия решений на этот счёт отдан на откуп руководству ФСБ, ФСО, МВД, Росгварди и СВР, передает ТАСС.
Как отмечают представители правоохранительных органов, незаконное применение беспилотных летательных аппаратов приобрело в России лавинообразный характер.
Применение таких агрегатов на массовых мероприятиях угрожает безопасности граждан. Кроме того, речь идёт о запрете полётов над объектами, находящимися под охраной.
В Федеральной службе безопасности поддержали идею Минтранса о ведении запретных зон для полёта беспилотников над местами массового скопления людей, включая митинги и демонстрации.
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