Госдума разрешила сбивать дроны-нарушители

Применение таких агрегатов на массовых мероприятиях угрожает безопасности граждан. Кроме того, речь идёт о запрете полётов над объектами, находящимися под охраной.

В Федеральной службе безопасности поддержали идею Минтранса о ведении запретных зон для полёта беспилотников над местами массового скопления людей, включая митинги и демонстрации.



