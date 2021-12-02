В России подтвердили 33 389 новых заражений COVID-19 за сутки
За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в РФ выявили 32 837 случаев заражения, напоминает «Свободная пресса».
По данным оперштаба, за прошедшие 24 часа медики выписали 35 185 пациентов с коронавирусом и зарегистрировали 1 221 летальный исход.
С начала пандемии в России подтвердили 9 703 107 случаев COVID-19, 8 400 117 человек выздоровели, 277 640 россиян скончались.
Между тем группа международных ученых выяснила, что у переболевших коронавирусом участились случаи развития сахарного диабета, пишет Ura.ru. Как отмечается в опубликованном в журнале «Американской диабетической ассоциации» исследовании, диабет может развиться через 6 месяцев после госпитализации с COVID-19. Ученые предполагают, что заболевание возникает из-за повышения уровня глюкозы в крови от стресса и приема стероидов.
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Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
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