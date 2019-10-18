В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты

18 октября 201920:41

В России назвали сумму ежегодных потерь страны, связанных с таянием вечной мерзлоты. По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, ежегодные потери РФ составят от 50 до 150 млрд рублей. сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что сумма ущерба будет расти с каждым годом, поэтому изучение вечной мерзлоты должно находится в приоритетах государства. Крутиков отметил, что оттаивание почвы угрожает инфраструктуре Арктики.

Ранее стало известно, что из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН объяснил, чем могут быть опасны таяние мерзлоты на территории России.

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ФОТО: pxhere.com
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