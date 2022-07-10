В России ограничили доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

Доступ к сайту немецкой газеты Die Welt ограничил Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам передает ТАСС.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — отмечается в реестре.

Ограничение введено в соответствии с «нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1». Таким образом, в публикациях немецкого издания выявлены призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности, недостоверная общественно значимая информация.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт британского издания The Telegraph.

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