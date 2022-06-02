Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE
Доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE ограничен на территории России. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
Отмечается, что доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.
Ранее российское надзорное ведомство заблокировало сайт издания «Новая газета. Европа». Отмечалось, что доступ был ограничен из-за многочисленных фейков о ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине.
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