Россиянку в США осудили на семь лет за похищение своих детей

Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США за вывоз собственных детей в Россию и вымогательство, сообщает ТАСС. Также после отбывания срока женщина будет три года содержаться под надзором и заплатит штраф в размере 18 тысяч долларов, отмечают «Известия».