Россиянку в США осудили на семь лет за похищение своих детей
Россиянку Богдану Осипову приговорили к семи годам тюрьмы в США за вывоз собственных детей в Россию и вымогательство, сообщает ТАСС. Также после отбывания срока женщина будет три года содержаться под надзором и заплатит штраф в размере 18 тысяч долларов, отмечают «Известия».
Богдана Осипова покинула США в 2014 году с детьми. В 2017-м она посетила Штаты для урегулирования споров с супругом и была задержана полицией. Отметим, что муж Осиповой требовал для неё максимального наказания, пишет RT.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем, напоминает Москва 24.
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