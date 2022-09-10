В России госпитализировали 3977 человек с COVID-19

«Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек», - говорится в сообщении.

Накануне в России госпитализировали 3 621 россиян с COVID-19.

За сутки в России коронавирусом заболели 53 486 человек, всего с начала пандемии - 20 013 781 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 97 человек. Всего умерли от заболевания 385 262 человека.

За прошедшие сутки выздоровело 46 023 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 19 023 718 человек.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС заявил, что Коронавирусная инфекция может найти себе нового «хозяина» и перейти на животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

