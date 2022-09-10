В России госпитализировали 3977 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России госпитализировали 3977 человек с коронавирусом, сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Выздоровело за сутки 46 023 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 9 сентября 2022 года. Выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 97 человек», - говорится в сообщении.
Накануне в России госпитализировали 3 621 россиян с COVID-19.
За сутки в России коронавирусом заболели 53 486 человек, всего с начала пандемии - 20 013 781 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 97 человек. Всего умерли от заболевания 385 262 человека.
За прошедшие сутки выздоровело 46 023 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 19 023 718 человек.
Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС заявил, что Коронавирусная инфекция может найти себе нового «хозяина» и перейти на животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Заразились
20,0 млн+53 486 / сут.
Умерли
385 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+46 023 / сут.
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