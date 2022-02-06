В России госпитализировали 12 749 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 6 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в больницы страны поместили 18 032 человека с коронавирусом. Отмечается, что число госпитализаций растет в 71 регионе, уменьшается - в 13, в одном ситуация не изменилась.

За сутки в России выявили 180 071 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 12 810 118 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 661 человек. Всего умерли от заболевания 335 414 человек.

Всего за сутки выздоровело 59 583 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 10 569 271 человек.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов поддержал отмену карантина для «контактных» россиян: так победим, сказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Из-за легкого течения заболевания нет смысла в карантине. А если кто-то в группе риска и течение заболевания потенциально может быть тяжелым, то наша система здравоохранения с этим справится. Самое главное, что никто не умрет. Отмена карантина для контактных лиц приведет только к тому, что быстрее все проиммунизируются и быстрее закончится пандемия. Мы не одни такие - Дания, Англия резко уменьшили ограничительные меры, потому что в них нет смысла. ["Омикрон"] - это замечательное явление для формирования коллективного иммунитета, подарок природы, фактически живая, новейшая вакцина, которая охватывает все предыдущие штаммы», - считает иммунолог.

