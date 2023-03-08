В России госпитализировали 1 636 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 8 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 801 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 12 320 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 376 060 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 45 человек. Всего умерли от заболевания 396 423 человека.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 16 437 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 717 232 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство».

