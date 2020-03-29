В России еще четыре человека погибли от коронавируса
Еще четверо россиян умерли от последствий заражения новым коронавирусом COVID-19. За сутки число смертей увеличилось вдвое – с четырех до восьми. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Двое умерших проживали в Москве. По одному смертельному случаю зарегистрировано в Санкт-Петербурге и в Оренбургской области.
Две новые смерти зафиксированы в Москве, одна в Санкт-Петербурге и еще одна — в Оренбургской области.
За минувшие сутки в России подтверждены 270 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболевших - 1534 человека.
Отмечается, что 15 человек выписаны из больниц после успешного лечения коронавирусной инфекции. Всего в России выздоровели 64 человека, отмечает Lenta.ru
Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса. Он рассказал, как именно сам готов помочь руководству аэропортов улучшить работу с пассажирами в период пандемии коронавируса.
«Когда прилетевшие люди находятся в общей куче без всякой дистанции, без всяких коридоров – это (оставаться в безопасности в период пандемии – примю НСН) невозможно. Увидев своими глазами, как это все происходит, я готов предложить свои услуги в качестве волонтера для организации всех процессов с пассажирами в аэропортах. Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.
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