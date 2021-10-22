В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения COVID-ограничений
В Роспотребнадзоре назвали условие, выполнение которого позволит избежать ужесточения коронавирусных ограничений. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная отметила, что это возможно в том случае, если россияне начнут активную вакцинацию и продолжат ревакцинацию. Кроме того, необходимо скрупулезно соблюдать меры предосторожности, пишет РИА Новости. Тогда, по словам Пшеничной, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно.
«Расслабляться сейчас категорически нельзя»,- констатировала специалист.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом, главы регионов могут сдвинуть эти сроки, исходя из эпидситуации, и объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября, пишет RT.
Введенные в Москве антиковидные ограничения несколько запоздали и недостаточны по срокам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.
«Не хочу быть 70-летним ворчуном, но могли бы и пораньше объявить эти меры. Ну и, наверное, надо бы расширить их временные рамки хотя бы на два инкубационных периода – на один месяц. Любое разделение - это благо, другое дело, что это (11-дневный локдаун – прим. НСН) маловато. Но лучший критерий это практика, так что посмотрим», - сказал Малышев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru