В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения COVID-ограничений

В Роспотребнадзоре назвали условие, выполнение которого позволит избежать ужесточения коронавирусных ограничений. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная отметила, что это возможно в том случае, если россияне начнут активную вакцинацию и продолжат ревакцинацию. Кроме того, необходимо скрупулезно соблюдать меры предосторожности, пишет РИА Новости. Тогда, по словам Пшеничной, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно.

«Расслабляться сейчас категорически нельзя»,- констатировала специалист.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом, главы регионов могут сдвинуть эти сроки, исходя из эпидситуации, и объявить нерабочими дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября, пишет RT.