Инфекционист назвал срок и условие спада в России волны заболеваемости COVID-19
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к середине декабря текущего года, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, очередная волна заболеваемости в стране пойдёт на спад лишь после того, как «все приобретут иммунитет или переболеют».
«К рекомендациям Роспотребнадзора... носить маски... не посещать массовые мероприятия - люди не прислушиваются, каждый живёт своей жизнью. Кто ещё не переболел - заразится», - резюмировал врач.
Комментируя введение нерабочих дней Тимаков добавил, что различные ограничения принимают потому, что граждане «по-другому не понимают».
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», а объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно.
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