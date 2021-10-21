Инфекционист назвал срок и условие спада в России волны заболеваемости COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к середине декабря текущего года, сообщает NEWS.ru.

По его мнению, очередная волна заболеваемости в стране пойдёт на спад лишь после того, как «все приобретут иммунитет или переболеют».

«К рекомендациям Роспотребнадзора... носить маски... не посещать массовые мероприятия - люди не прислушиваются, каждый живёт своей жизнью. Кто ещё не переболел - заразится», - резюмировал врач.

Комментируя введение нерабочих дней Тимаков добавил, что различные ограничения принимают потому, что граждане «по-другому не понимают».

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», а объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияКарантинКоронавирусИнфекция
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