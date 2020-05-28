В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовили рекомендации по работе кинотеатров в условиях профилактики распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, в них, в частности, отмечается, что в регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.

Также специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что при походе в кино рекомендуется носить защитную маску. Она должна быть и у сотрудников кинотеатров. Также они должны быть обеспечены перчатками, запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, пишет RT.

А для того, чтобы произвести в зрительном зале дезинфекцию, интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут. Также в список необходимых правил входит соблюдение в кинотеатрах социальной дистанции.