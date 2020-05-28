В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать кинотеатры
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовили рекомендации по работе кинотеатров в условиях профилактики распространения COVID-19. Как пишет ТАСС, в них, в частности, отмечается, что в регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.
Также специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что при походе в кино рекомендуется носить защитную маску. Она должна быть и у сотрудников кинотеатров. Также они должны быть обеспечены перчатками, запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук, пишет RT.
А для того, чтобы произвести в зрительном зале дезинфекцию, интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут. Также в список необходимых правил входит соблюдение в кинотеатрах социальной дистанции.
В свою очередь, в Роскачестве ранее предупредили, что использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов может обернуться заражением компьютера вредоносными программами. Как пишет РИА Новости, специалисты подчеркнули, что посетители данных ресурсов рискуют тем, что киберпреступники могут завладеть их персональными данными.
Эксперты подчеркивают, что злоумышленники могут получить возможность следить за пользователем через микрофон или веб-камеру, а также выполнять в сети от его имени действия, в частности, в мошеннических целях. Также в Роскачестве отметили, что клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru